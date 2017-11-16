Дрогба: тренерам «Челси» бессмысленно конфликтовать с Абрамовичем

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба рассказал о методах работы владельца лондонского клуба Романа Абрамовича и его взаимоотношениях с главными тренерами синих.



«Все говорят, что «Челси» не очень стабилен. Но в современном футболе нет тренера, который провёл бы в клубе более трёх-четырёх лет. Я как-то спросил Абрамовича о том, сколько тренеров была уволено за последние сезоны. В своём ответе он подчеркнул, что после увольнений проходили результаты.



Приходящие в клуб тренеры получают карт-бланш и делают то, что считают нужным. Поэтому нет необходимости в частом общении с владельцем клуба. Тем не менее, вступать с ним в конфликт бессмысленно. Если конфликт произойдёт, то тренер будет уволен», — сообщил Дрогба в эфире радиостанции RMC.

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