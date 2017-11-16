Цорк: заметно, что Обамейянг слишком много думает о проблемах с голами

В дортмундской «Боруссии» продолжают ждать голов от нападающего Пьер-Эмерика Обамейянга. На эту тему высказались главный тренер команды Петер Бош и спортивный директор клуба Михаэль Цорк.

«Обамейянг в последнее время часто забивал. К сожалению, ему это не удалось сделать в одной важной игре. Однако он отлично делает это на тренировках», — приводит слова голландского специалиста Bild.

Цорк в свою очередь сказал: «Заметно, что Обамейянг слишком много думает о проблемах с голами. Однако он не впервые попадает в такую ситуацию».

По итогам 11 туров Бундеслиги габонский футболист сыграл во всех матчах, поразив ворота соперников 10 раз и отличившись 1 результативным пасом. Игрок не смог забить в последних трёх матчах.