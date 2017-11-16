Стали известны все 32 участника чемпионата мира — 2018 в России

Стали известны все 32 сборные, получившие право принять участие в чемпионате мира, который пройдёт в городах России летом 2018 года. Последней из команд, прошедшей отборочный раунд, стала сборная Перу, победившая гостей из Новой Зеландии со счётом 2:0. Состав участников мирового первенства выглядит следующим образом:

Группа А: Россия, Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша, Франция.

Группа В: Испания, Перу, Швейцария, Англия, Колумбия, Хорватия, Мексика, Уругвай.

Группа С: Дания, Швеция, Исландия, Коста-Рика, Тунис, Египет, Сенегал, Иран.

Группа D: Сербия, Нигерия, Япония, Марокко, Панама, Южная Корея, Саудовская Аравия, Австралия.



Жеребьёвка группового этапа мирового первенства состоится 1 декабря.