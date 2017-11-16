«СКА-Хабаровск» показал, как выглядит поле на арене перед матчем с ЦСКА

«СКА-Хабаровск» опубликовал в социальной сети фотографию, на которой показал, как выглядит поле на клубном стадионе в преддверии встречи 17-го тура РФПЛ с ЦСКА. Игра состоится 18 ноября, начало — в 12:00 мск.

«Сегодня основная команда „армейцев“ провела тренировку на СиЛе в рамках подготовки в матчу с московским ЦСКА. Газон находится в надлежащем состоянии, проводится очистка сидений и проходов к ним. Ждём вас на футболе в субботу!» — сообщила пресс-служба хабаровского клуба.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» «СКА-Хабаровск».