Коутиньо: никогда не думал быть похожим на кого-то из футболистов

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо рассказал, что он никогда не хотел быть похожим на кого-то из футболистов. Бразилец выступает за английскую команду с 2013 года.

«Честно говоря, я никогда не думал быть похожим на кого-то из футболистов. Я считаю, что это лучший способ улучшать свои качества. Я просто стремлюсь быть лучшей версией себя во всех аспектах, каждый день. Я работаю на многих участках поля, и это сделало меня лучше — я стал лучше атаковать и стал лучше обороняться. Я доволен тем, насколько я вырос, но я ещё не закончил своё развитие», — цитирует Коутинью интернет-портал Goal.