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Грозный покинул пост главного тренера «Иртыша»

Футбол

Украинский специалист Вячеслав Грозный ушёл с поста главного тренера павлодарского «Иртыша». Под его руководством «Иртыш» занял четвёртое место в чемпионате Казахстана и обеспечил себе место в квалификации Лиги Европы-2018/19.

«Вячеслав Грозный покидает пост главного тренера «Иртыша» в связи с истечением срока контракта. Руководство ФК «Иртыш» благодарит Вячеслава Грозного за работу и желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится на официальном сайте клуба.

Грозный также известен по работе в московском «Спартаке» и «Тереке» (ныне — «Ахмат»).

«Иртыш» объявил о назначении Грозного на пост главного тренера
Источник: Официальный сайт ФК "Иртыш" (Павлодар) Сообщить об ошибке
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Иртыш Павлодар Вячеслав Грозный
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