Грозный покинул пост главного тренера «Иртыша»

Украинский специалист Вячеслав Грозный ушёл с поста главного тренера павлодарского «Иртыша». Под его руководством «Иртыш» занял четвёртое место в чемпионате Казахстана и обеспечил себе место в квалификации Лиги Европы-2018/19.

«Вячеслав Грозный покидает пост главного тренера «Иртыша» в связи с истечением срока контракта. Руководство ФК «Иртыш» благодарит Вячеслава Грозного за работу и желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится на официальном сайте клуба.

Грозный также известен по работе в московском «Спартаке» и «Тереке» (ныне — «Ахмат»).