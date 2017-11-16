Ткачёв: если ЦСКА меня бортанёт, то, конечно, соглашусь остаться в «Арсенале»

Полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачёв рассказал, что согласится остаться в команде в случае, если ЦСКА, который владеет на него правами, решит не возвращать его в клуб. Арендное соглашение хавбека с «канонирами» рассчитано до конца текущего сезона.

«Пока моя первая задача – помочь «Арсеналу» закончить высоко в турнирной таблице. Мы много работаем, тренируемся усерднее, чем на сборах. Дай бог, чтобы набрали достаточное число очков, чтобы весной не надрываться и не нервничать. Вторая — понять, что от меня хочет ЦСКА. Блин, когда был в «Крыльях», сезон ещё не закончился, а я читаю новость: «Ткачёв будет искать новый клуб». И как ехать на сборы? Так что тут надо играть, проявлять себя. А потом ехать и доказывать. Вернуться я хочу.



По-моему, у меня есть опция выкупа. Если ЦСКА бортанёт, то, конечно, соглашусь остаться в «Арсенале». Мне тут хорошо. В Туле классная команда, которая может биться за высокие места», — цитирует Ткачёва еженедельник «Футбол».