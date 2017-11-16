Ткачёв: Березуцкий кричал Слуцкому: «Да какой ты тренер? Посмотри на себя»

Полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачёв рассказал об атмосфере, которая царила в ЦСКА, когда команду возглавлял Леонид Слуцкий. Права на Ткачёва, выступающего в тульском клубе, принадлежат «армейцам».

«Атмосфера в ЦСКА на тот момент действительно была хорошая, семейная. Я приехал на первую встречу с командой вместе с Аароном Оланаре. А Слуцкий говорит остальным игрокам: «У нас в команде не так часто случаются приобретения, так что прошу любить и жаловать новичков». В тот момент сидел и понимал, что ребята реально рубятся столько лет вместе, все как одна большая семья.



Вася Березуцкий постоянно шутил. К кому-нибудь поворачивается и говорит: «Блин, какой тебе футбол! Заканчивай с этим делом». Со Слуцким часто баттл устраивал, постоянно ему кричал: «Леонид Викторович, да какой ты тренер? Посмотри на себя». Ржала вся команда. В столовой за самым громким столом угадайте, кто сидел? Правильно – Василий Березуцкий», — цитирует Ткачёва еженедельник «Футбол».