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Тьяго Мотта из-за операции на колене может пропустить остаток года

Футбол

Полузащитнику «ПСЖ» Тьяго Мотте необходима небольшая операция на колене, сообщает интернет-издание Goal.

35-летний итальянский футболист пожаловался на боль в правом колене после матча 7-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье» (0:0), который состоялся 23 сентября.

Из-за операции Мотта может пропустить оставшиеся в 2018 году матчи и вернуться на поле только после зимнего перерыва.

В нынешнем сезоне Мотта сыграл в восьми матчах французского чемпионата и принял участие в трёх играх Лиги чемпионов. На его счету один гол.

Полузащитник «ПСЖ» Мотта из-за травмы пропустит около двух недель
Источник: Goal Сообщить об ошибке
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ФК ПСЖ Тьяго Мотта Травмы — футбол
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