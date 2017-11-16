Бурсако заплатил Месси и другим игрокам сборной Аргентины за участие в матче

Экс-глава спортивной маркетинговой компании Torneos y Competencias Алехандро Бурсако, который является свидетелем по делу о коррупции в ФИФА, признался, что заплатил нападающему «Барселоны» Лионелю Месси и другим игрокам аргентинской сборной, чтобы они приняли участие в одном из товарищеских матчей, сообщает GloboEsporte.

Во время судебного заседания Бурсако ответил положительно на вопрос о том, платил ли он или компания Torneos y Competencias за что-нибудь Месси. После этого он сообщил, что Лионелю и другим игрокам сборной Аргентины, имена которых пока не известны, он заплатил $ 200 тыс. в качестве гарантии того, что они примут участие в товарищеской встрече.

Бурсако в ноябре 2015 года признал себя виновным в рэкете, мошенничестве и отмывании денег и является одним из 42 чиновников, обвиняемых в скандале в ФИФА.