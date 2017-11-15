Свидетель: чиновник требовал $ 80 млн за голос в пользу заявки Катара на ЧМ-2022

Бывший вице-президент ФИФА и экс-глава Федерации футбола Аргентины Хулио Грондона требовал $ 80 млн за голос в пользу Катара на выборах страны — хозяйки чемпионата мира — 2022, сообщает AFP со ссылкой на показания свидетеля экс-главы спортивной маркетинговой компании Torneos y Competencias Алехандро Бурсако.

Бурсако в ходе судебного процесса заявил, что стал свидетелем ссоры между Грондоном, ушедшем из жизни в 2014 году, и представителями Федерации футбола Катара. Аргентинец тогда был недоволен публикацией в СМИ, которая намекала, что он получил взятку от представителей Катара. Ранее сообщалось, что Грондона получил взятку в размере $ 1 млн.

«По сути Грондона сказал им: «Либо платите мне $ 80 млн, либо пишите официальное письмо о том, что никогда не давали мне взяток», — сказал Бурсако.

Катар был выбран страной, которая станет хозяйкой чемпионата мира 2022 года, по итогам выборов в конце 2010 года.