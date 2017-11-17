Баляйкин: ЦСКА не та команда, которую можно испугать снегом и морозом

Защитник «СКА-Хабаровск» Евгений Баляйкин считает, что выпавший в регионе снег и низкая температура воздуха не станут дополнительным подспорьем местным футболистам в домашнем противостоянии с московским ЦСКА в рамках 17-го тура РФПЛ.



«ЦСКА не та команда, которую можно удивить снегом и морозом. И уж тем более — испугать. Я думаю, что этих парней нельзя чем-то удивить, испугать. Не та компания.



Как остановить эту команду? Не позволять самому себе глупых и неоправданных ошибок, выполнять общекомандный план на игру, который будет разработан тренерским штабом. Всегда держать концентрацию, страховать партнёра, который может проиграть единоборство, и не упускать свой шанс забить гол. А такой шанс будет, ведь ЦСКА играет сам и даёт играть сопернику. Да и футбол такая игра, где шанс есть у любой команды в любом матче. Просто нужно уметь ждать и не упускать те возможности, которые вам даёт игра», — приводит рецепт успеха футболиста клубная пресс-служба.



Матч «СКА-Хабаровск» — ЦСКА состоится 18 ноября. Начало – в 12:00 мск.

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