Росгвардия на матче «СКА-Хабаровск» — ЦСКА поможет организовать полевую кухню

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Олег Флегонтов рассказал, что на матче 17-го тура РФПЛ с ЦСКА Росгвардия поможет организовать бесплатную полевую кухню.

«Мы обратились к местной Росгвардии за помощью, они всегда нам помогают. На данный матч они выделили две полевые кухни, где будут бесплатно раздавать горячую кашу с тушёнкой и чай. Стараемся делать так, когда холодно, чтобы поблагодарить болельщиков, которые пришли на стадион. Сложно прогнозировать, сколько людей придёт на матч с ЦСКА, потому что в этот же день играет „Амур“. Но я надеюсь, что на трибунах будет как минимум 4-5 тысяч болельщиков.



Что касается готовности стадиона, то за два последних дня выпала чуть ли не месячная норма осадков — снега было очень много. Но у нас очень хорошо работает подогрев, поэтому поле быстро пришло в надлежащее состояние. Сейчас мы занимаемся расчисткой трибун, так что к матчу стадион будет готов. Постараемся сделать всё, чтобы болельщикам было комфортно — насколько это возможно в "-15", конечно. Такая работа нам хорошо знакома: прошлой весной, например, мы вывезли 97 «камазов» снега», — рассказал Флегонтов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Матч «СКА-Хабаровск» — ЦСКА состоится 18 ноября. Начало – в 12:00 мск.