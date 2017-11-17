Хайнкес: не хочу, чтобы центрфорвардом был южноамериканец, не владеющий немецким

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес выдвигает руководству клуба одно условие относительно возможного приобретения центрального нападающего в зимнее трансферное окно. В последнее время немецкие СМИ нередко рассуждали о том, что форварду немецкого гранда Роберту Левандовскому необходима замена. Сам польский футболист также говорил об этом, отмечая, что подвергается очень большой нагрузке, играя во всех матчах без замен.

«На позиции центрфорварда нас мог бы выручить и Томас Мюллер. Кроме того, можно было бы использовать и Хамеса Родригеса. Но я не хочу, чтобы центрфорвардом был южноамериканец, не владеющий немецким», — цитирует Хайнкеса Kicker.