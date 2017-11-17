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Коллина готов возглавить Федерацию футбола Италии

Футбол

Известный в прошлом итальянский арбитр, глава судейских комитетов ФИФА и УЕФА Пьерлуджи Коллина, ранее работавший куратором судейского корпуса Федерации футбола Украины, выразил готовность возглавить Федерацию футбола Италии.

Как сообщает Il Messaggero, Коллина готов занять место главы итальянской федерации Карло Тавеккио в случае его отставки. Ранее с поста главного тренера национальной команды был уволен Джампьеро Вентура.

Это случилось после того, как сборная Италии впервые с 1958 года не смогла выйти в финальную часть чемпионата мира.

Вентура покинул пост главного тренера сборной Италии
Источник: Il Messaggero Сообщить об ошибке
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Джампьеро Вентура Пьерлуиджи Коллина
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