Кроос: чувствую поддержку Зидана, это придаёт ещё больше уверенности

Полузащитник «Реала» Тони Кроос поблагодарил главного тренера Зинедина Зидана, отметив поддержку специалиста, которая придаёт футболисту ещё больше уверенности.

«Зидан вселил в меня уверенность. За два года, что я работаю под его руководством, он всегда включал меня в основной состав, особенно на важные игры. Хотя сейчас все матчи важны, но я в любом случае чувствую его поддержку, и это придаёт ещё больше уверенности. Он знает, что всегда может рассчитывать на меня.

Я всегда буду работать изо всех сил, создавать отличный командный дух. Между нами хорошие отношения. Положительная связь с тренером очень важна», — цитирует Крооса Marca.