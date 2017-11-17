Защитник «Сент-Этьена» дисквалифицирован на четыре матча

Защитник «Сент-Этьена» Лео Лакруа решением дисциплинарного комитета чемпионата Франции дисквалифицирован на четыре матча, в том числе один условно. Об этом сообщил L'Equipe.

Такое решение было принято из-за грубого нарушения правила со стороны 25-летнего футболиста против капитана «Лиона» Набиля Фекира во время домашней встречи 12-го тура Лиги 1 (0:5).

Таким образом, Лакруа не выйдет на поле в матчах с «Бордо», «Лиллем» и «Страсбуром». В текущем сезоне защитник провёл за «Сент-Этьен» шесть матчей (из них пять — в основном составе).