Фарфан — Герреро: ты — кумир, мы хотим видеть тебя в сборной Перу

Нападающий «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан после домашней победы над командой Новой Зеландии (2:0) в ответном стыковом матче чемпионата мира 2018 года выразил слова поддержки в адрес своего друга и партнёра по сборной Паоло Герреро, который был дисквалифицирован ФИФА на 30 дней. В крови футболиста был обнаружен бензоилэкгонин.

«Брат, Герреро, знаю, что скоро мы будем вместе делать то, что нам больше всего нравится, верю в это! Ты — кумир, и мы все хотим видеть тебя скоро в сборной Перу», — написал Фарфан в «Инстаграме».