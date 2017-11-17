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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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Фарфан — Герреро: ты — кумир, мы хотим видеть тебя в сборной Перу

Футбол

Нападающий «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан после домашней победы над командой Новой Зеландии (2:0) в ответном стыковом матче чемпионата мира 2018 года выразил слова поддержки в адрес своего друга и партнёра по сборной Паоло Герреро, который был дисквалифицирован ФИФА на 30 дней. В крови футболиста был обнаружен бензоилэкгонин.

«Брат, Герреро, знаю, что скоро мы будем вместе делать то, что нам больше всего нравится, верю в это! Ты — кумир, и мы все хотим видеть тебя скоро в сборной Перу», — написал Фарфан в «Инстаграме».

Фарфан — о выходе на ЧМ-2018: моя мечта сбылась! Горжусь сборной Перу
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Перу - Футбол Джефферсон Фарфан Хосе Паоло Герреро
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