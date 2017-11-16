Фарфан — о выходе на ЧМ-2018: моя мечта сбылась! Горжусь сборной Перу

Нападающий «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан после домашней победы над командой Новой Зеландии (2:0) в ответном стыковом матче чемпионата мира 2018 года поделился эмоциями о выигранной путёвке на мундиаль. Форвард «железнодорожников» забил один из мячей, благодаря которому перуанская команда впервые с 1982 года пробилась в финальную часть мирового первенства.

«Моя мечта сбылась! Я рад за нашу команду и очень ей горжусь. Хочу также поблагодарить весь перуанский народ за его любовь и безудержную поддержку национальной сборной», — написал Фарфан в своём «инстаграме», опубликовав командную фотографию.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Джефферсона Фарфана.