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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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Фарфан — о выходе на ЧМ-2018: моя мечта сбылась! Горжусь сборной Перу

Футбол

Нападающий «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан после домашней победы над командой Новой Зеландии (2:0) в ответном стыковом матче чемпионата мира 2018 года поделился эмоциями о выигранной путёвке на мундиаль. Форвард «железнодорожников» забил один из мячей, благодаря которому перуанская команда впервые с 1982 года пробилась в финальную часть мирового первенства.

«Моя мечта сбылась! Я рад за нашу команду и очень ей горжусь. Хочу также поблагодарить весь перуанский народ за его любовь и безудержную поддержку национальной сборной», — написал Фарфан в своём «инстаграме», опубликовав командную фотографию.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Джефферсона Фарфана.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Новой Зеландии - Футбол Сборная Перу - Футбол Джефферсон Фарфан Фото ЧМ-2018
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