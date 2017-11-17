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«Барселона» готова отпустить Турана, но предложений по нему не получала

Футбол

Руководство «Барселоны» не рассчитывает на полузащитника Арда Турана. Об этом сообщает AS. По данным источника, каталонцы готовы отпустить 30-летнего футболиста, но пока не получали по нему никаких предложений.

Главная проблема заключается в том, что «Барселона» хочет по возможности окупить потраченные в 2015 году € 34 млн. Именно столько каталонцы заплатили «Атлетико» за трансфер.

Ранее сообщалось, что в услугах Турана заинтересован «Галатасарай», но Арда не хочет возвращаться в Турцию из-за давления, которое на него оказывают на родине. Контракт Турана с «Барселоной» действует до лета 2020 года.

В Турции сообщили, что Туран близок к переходу в «Галатасарай»
Источник: AS Сообщить об ошибке
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