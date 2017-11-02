В Турции сообщили, что Туран близок к переходу в «Галатасарай»

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран в ближайшее время может вернуться в Турцию. Как сообщает Fanatik, 30-летний футболист в предстоящее зимнее трансферное окно может перейти в «Галатасарай».
Отмечается, что турецкая команда возьмёт Турана в аренду, после чего рассмотрит дальнейшие варианты по поводу хавбека.
В текущем сезоне футболист ни разу не появился на поле в составе «Барселоны» в чемпионате Испании. Туран уже выступал за «Галатасарай» с 2004 по 2011 год.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде попросил руководство клуба продать трёх футболистов команды в ближайшее трансферное окно, в числе которых есть Туран.
«Барселона» может продать трёх игроков в январе по просьбе Вальверде