В Турции сообщили, что Туран близок к переходу в «Галатасарай»

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран в ближайшее время может вернуться в Турцию. Как сообщает Fanatik, 30-летний футболист в предстоящее зимнее трансферное окно может перейти в «Галатасарай».



Отмечается, что турецкая команда возьмёт Турана в аренду, после чего рассмотрит дальнейшие варианты по поводу хавбека.

В текущем сезоне футболист ни разу не появился на поле в составе «Барселоны» в чемпионате Испании. Туран уже выступал за «Галатасарай» с 2004 по 2011 год.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде попросил руководство клуба продать трёх футболистов команды в ближайшее трансферное окно, в числе которых есть Туран.