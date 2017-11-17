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Дубля Погребняка не помог «Динамо» обыграть «Ахмат» в молодёжном первенстве

Футбол

В российском молодёжном первенстве сыгран первый матч 17-го тура. «Динамо» в Химках принимало «Ахмат». В первом круге зрители голов не увидел, а в отчётном противостоянии команды порадовали голевой феерией.

Уже в первом тайме команды забили друг другу по два раза. Счёт в матче на 5-й минуте открыл Павел Погребняк. Гости сумели не только отыграться, но и повести в счёте. На 26-й минуте отличился Абдурахман Ахильгов, а спустя три минуты Идрис Умаев вывел «Ахмат» вперёд – 2:1. В компенсированное к первому тайму время Данил Липовой сумел сравнять счёт – 2:2.

После перерыва «Динамо» вновь вышло вперёд благодаря голу опытного Погребняка, а на 66-й минуте Станислав Лацевич сделал счёт – 4:2. Несмотря на комфортное преимущество «Динамо» не смогло удержать победу.

На 68-й минуте Идрис Умаев сократил отставание в счёте, а на 86-й минуте Имран Альсултанов спас «Ахмат» от поражения – 4:4.

Россия - Молодёжное первенство. 17-й тур
17 ноября 2017, пятница. 11:00 МСК
Динамо-мол.
Москва
4 : 4
Ахмат-мол.
Грозный
1:0 – Погребняк – 5, 1:1 – Ахильгов – 26, 1:2 – Умаев – 29, 2:2 – Липовой – 45+2, 3:2 – Погребняк – 57, 4:2 – Лацевич – 66, 4:3 – Умаев – 68, 4:4 – Альсултанов – 86
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ахмат ФК Динамо Москва Павел Погребняк
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