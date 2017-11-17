Матч «СКА-Хабаровск» — «Локомотив» может быть перенесён из Хабаровска в Сочи

Матч 21-го тура российской Премьер-Лиги между «СКА-Хабаровск» и «Локомотивом» может быть перенесён из Хабаровска в Сочи. Об этом рассказали в пресс-службе московского клуба. На данный момент ведутся переговоры.

«В конце ноября в Хабаровске ожидаются низкие температуры. В данный момент ведутся консультации о переносе матча «СКА-Хабаровск» и «Локомотива» 27 ноября из Хабаровска в Сочи, чтобы не создавать угрозу здоровья футболистов, и чтобы люди не страдали на трибунах», — сказали «Чемпионату» в пресс-службе московского «Локомотива».