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Конте: другие клубы должны постараться биться с «Сити» за титул до самого конца

Футбол

Главный тренер «Челси» Антонио Конте высказал мнение о лидерстве «Манчестер Сити» в таблице английской Премьер-лиги и о шансах других команд навязать борьбу «горожанам».

После 11 туров лидирующий «Манчестер Сити» опережает идущий на четвёртом месте «Челси» на девять очков.

«Реальность такова, что сейчас «Манчестер Сити» представляет настоящую угрозу для каждой команды, не только в Англии, но и в мире.

Они очень хорошо играют, и крайне трудно себе представить, что их можно догнать, но другие топ-клубы в Англии должны постараться биться за титул до самого конца. Это будет нелегко, но футбол – странная игра. Очень тяжело предугадать, кто завоюет титул.

Если хочешь оставаться на вершине и бороться за титул, нужно продолжать побеждать и не терять очков», — цитирует Конте официальный сайт «Челси».

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Источник: Официальный сайт ФК «Челси» Сообщить об ошибке
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Манчестер Сити Челси Антонио Конте
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