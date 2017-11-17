Кучаев: сейчас уже не представляю себя в майке «Спартака», я стал «армейцем»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев выразил мнение, что после нескольких лет в стане красно-синих уже не может представить себя в будущем игроком «Спартака».

«В детстве не особенно следил за российским футболом, поэтому ни за кого не болел. Меня больше привлекали иностранные лиги. Если говорить о том, было ли мне принципиально переходить в ЦСКА или «Спартак», то для меня всё зависело от коллектива. В ЦСКА на тот момент царила позитивная атмосфера. Поэтому я согласился на переход. Могу ли представить себя в будущем в «Спартаке» и красно-белой майке? Сейчас уже нет. За несколько лет в команде я стал «армейцем», — цитирует Кучаева «Спорт-экспресс».

19-летний Кучаев начал заниматься футболом в рязанской ДЮСШ ЦСК, с 2012 по 2015 год выступал за молодёжную команду «Сатурна», а в 2015 году попал в «молодёжку» ЦСКА. В этом году футболист дебютировал за главную команду «армейцев».