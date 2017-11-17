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«Шахтёр» проиграл «Александрии» в матче чемпионата Украины

Футбол

«Шахтёр» потерпел поражение в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги с «Александрией». Встреча прошла в Харькове на стадионе «Металлист» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 15-й минуте Артём Полярус вывел александрийцев вперёд, однако уже через три минуты Бернард сравнял счёт. Впрочем, вскоре Полярус оформил дубль, и в итоге этот мяч оказался победным для команды Владимира Шарана.

«Шахтёр» с 36 очками в активе занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Украины. «Александрия» (15) — 8-я.

Украина - Премьер-лига. 16-й тур
17 ноября 2017, пятница. 20:00 МСК
Шахтёр Д
Донецк
1 : 2
Александрия
Александрия
0:1 – Полярус – 15, 1:1 – Бернард – 18, 1:2 – Полярус – 27
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александрия Шахтёр Донецк
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