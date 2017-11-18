Комолов: в Польше на моей машине пальцем написали «Грязнуля»

Полузащитник «Амкара» Павел Комолов вспомнил период польской карьеры, отметив, что пренебрежительным отношением к себе со стороны местных жителей он не сталкивался.



«В Польше, как и в других странах, у меня не было таких проблем, ни один поляк не пострадал. Разве что на тренировках любили покричать, но я спокойно относился. Если надо – посылал подальше.



Был ещё один случай, когда на моей грязной машине пальцем было написано слово, которое при переводе гуглом нас с женой ужаснуло. Позже, несколько раз встретив это слово на других машинах, я более плотно занялся переводом. Оказалось, что слово означает лишь «грязнуля».



Так что в целом поляки – приятные ребята. Атмосфера в коллективе была отличная, по крайней мере во время моего первого пребывания в «Белхатуве», — приводит слова футболиста «инстаграм» Prof-Sport Company.



Комолов защищал цвета «Белхатува» в 2011 года на правах арендного соглашения.

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