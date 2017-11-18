Альбиоль: завоевать скудетто непросто, поэтому «Наполи» нельзя ошибаться

Защитник «Наполи» Рауль Альбиоль поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в Серии А текущего сезона, назвав «Ювентусом» традиционным фаворитом первенства.



«Завоевать скудетто очень непросто. Мы начали сезон с настроением преодолеть все препятствия, но наши соперники сильны, так что нам нужно прибавлять и побеждать ещё больше, чтобы финишировать первыми.



«Ювентус»? Очевидно, что они фавориты, и последние шесть лет говорят об этом. Но мы хотим оставаться в гонке и получить возможность отпраздновать победу в чемпионате после последнего тура. Поэтому мы на самом деле не можем позволить себе ошибаться», — отметил защитник в эфире Radio Kiss Kiss Napoli.

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