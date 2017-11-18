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Симеоне не собирается покидать «Атлетико» ради «Эвертона»

Футбол

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне сообщил, что его будущее в ближайшие пару лет связано только с мадридским клубом.

Ранее Sky Sports сообщил, что владелец «Эвертона» Фархад Мошири выразил желание, чтобы его команду возглавил именно аргентинский специалист. В настоящее время ливерпульский клуб не определился с кандидатурой нового главного тренера после увольнения Рональда Кумана.

«Моё будущее связано с «Атлетико». Им придётся смириться с этим как минимум в следующие пару лет. Я абсолютно уверен на этот счёт», — цитирует Симеоне Sky Sports.

Контракт Симеоне с «Атлетико» истекает летом 2020 года.

Владелец «Эвертона» хочет видеть главным тренером команды Симеоне
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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