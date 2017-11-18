Обамейянг вернётся в состав «Боруссии» к игре с «Тоттенхэмом» после отстранения

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке сообщил, что отстранённый ранее от команды нападающий Пьер-Эмерик Обамейянг вернётся в состав к домашнему матчу группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (21 ноября).

Ранее габонский форвард не был включён в заявку на игру 12-го тура немецкой Бундеслиги со «Штутгартом» (1:2). Причиной такого решения послужило опоздание игрока на тренировку. Обамейянг приехал на тренировку в 14:20, хотя занятие было запланировано на 14:00. Обамейянг же думал, что тренировка была назначена на 14:30.

«В команде должны существовать правила, которые действуют для всех одинаково. Решения должен принимать главный тренер, который пользуется полной поддержкой по этому вопросу. Обамейянг по-прежнему хороший парень. Он вернётся в состав к матчу с «Тоттенхэмом». Но, как вы видели, у него нет никакого особенного статуса в команде, который бы позволял нарушать правила и оставаться безнаказанным.

Речь не идёт о продаже игрока – это было бы полным бредом. Но в командах существуют правила. Это как в семьях. Обамейянг является нашим игроком и им же остаётся», — цитирует Ватцке Eurosport.de.