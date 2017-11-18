Поддубский: Барбаро не знает русского. Тяжело донести, что должен делать на поле

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский после домашнего поражения от ЦСКА (2:4) в матче 17-го тура РФПЛ прокомментировал игру аргентинского полузащитника команды Алехандро Барбаро.

«Да, отдал голевой пас, но в оборонительном плане сыграл очень слабо. Игроку донести, что он должен делать на поле, если он не понимает русского языка, очень тяжело. Даже через наших легионеров, через того же Марковича. Он всё равно не может понять… Тяжело. Но всё равно считаю, что такому футболисту нужно время, чтобы адаптироваться к нашему чемпионату. А может и вовсе не адаптироваться», — передаёт слова Поддубского корреспондент «Чемпионата» Вячеслав Гаврилов.