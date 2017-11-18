Поддубский: на хоккее с мячом ещё холоднее, но зрители присутствуют

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский после домашнего поражения от ЦСКА (2:4) в матче 17-го тура РФПЛ прокомментировал официальное письмо «Локомотива» в адрес клуба. «Железнодорожники» предложили СКА перенести матч 18-го тура, который должен состояться 27 ноября, из Хабаровска в Москву или Сочи.

«Было тяжело, но две команды в равных условиях. В первую очередь тяжело было болельщикам, они больше замёрзли.

Что касается разговоров о переносе матча с «Локомотивом», то я не вижу смысла переносить игру. Раз перевели чемпионат на схему «осень-весна», то надо играть.

Смысл переносить игру, если у нас такая страна, Россия? Восемь часовых поясов. Сделали такой чемпионат. Какой смысл переносить? На хоккее с мячом в это время года ещё холоднее, но зрители присутствуют, болеют», — передаёт слова Поддубского корреспондент «Чемпионата» Вячеслав Гаврилов.