Бабаев: формального основания для переноса матча в Хабаровске не было

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что формального основания для переноса матча 17-го тура российской Премьер-Лиги с «СКА-Хабаровск» не было, несмотря на холодную погоду. Напомним, что в Хабаровске московские «армейцы» одержали победу со счётом 4:2.



«Согласен, что условия были очень тяжёлыми. Ребята молодцы – и хабаровчане, и наши. Выдержали! Даже по телевизору ощущался холод… А уж на поле, сами понимаете. Такие нагрузки, переохлождение. И так далее. Однако все эти разговоры – в пользу бедных. Есть регламент. В Хабаровске ждали матча, были раскуплены билеты. Никакого формального основания для переноса игры не было. Судья и инспектор матча принимают решение на месте. Но если бы возникли проблемы с полем, тогда о чём-то можно было бы говорить.



Несмотря на всю сложность, климатическую ситуацию, нам пришлось играть. Нужно отдать должное командам, которые смогли подарить такую зрелищную игру.

С предложением перенести матч в СКА мы не обращались, не общались на эту тему", — заявил Бабаев в интервью «Спорт-экспрессу».

Бабаева спросили, нет ли опасений, что более чем семичасовой перелёт и сложные погодные условия теперь наложат отпечаток на игру ЦСКА с «Бенфикой».



«Я считаю, что это опять же разговоры в пользу бедных. Календарь составляется заранее, он был известен ещё в начале сезона. Многие команды сталкиваются с такими же сложностями. Не надо искать оправданий. Уверен, ребята успеют восстановиться. Да, тяжело, да, непросто. Но они профессионалы», — заявил генеральный директор ЦСКА, который также высказался об игре автора дубля полузащитника Понтуса Вернблума.



«Понтус – молодец. Но дело не только в том, что он забивает голы. Вернблум приносит пользу команде, когда вообще находится на поле. Думаю, даже если его в ворота поставить, он и там пригодится. Нужно отметить и всех остальных ребят, которые всегда бьются – один за всех и все за одного», — заявил Бабаев.