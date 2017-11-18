Прямая видеотрансляция матча «Леганес» — «Барселона»

«Чемпионат» предоставляет пользователям портала возможность посмотреть в прямом эфире матч 12-го тура испанской Примеры «Леганес» — «Барселона». Встреча состоится сегодня, 18 ноября, на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе.

В таблице высшего испанского дивизиона «Леганес» располагается на девятой строчке, отставая от лидирующей «Барселоны» на 14 очков.



Трансляция матча «Леганес» — «Барселона» начнётся в 18:15 мск. Видео можно посмотреть в группе телеканала «СИЛА» в социальной сети «ВКонтакте».