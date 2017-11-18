Аленичев: игроки «Енисея» после «Спартака-2» даже не могут встать, пойти в душ

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев после домашней игры 24-го тура ФНЛ «Енисей» — «Спартак-2» (2:1) поделился впечатлениями от игры.



«В первую очередь мне очень приятно, что я увидел сегодня на сибирской земле своих друзей — тренерский штаб «Спартака», с которым работал, увидел тех ребят, которых привлекал к основному составу. В какой-то степени я сочувствую всем им, потому что поражения они не заслуживали. Об этом после игры я сказал Дмитрию Ивановичу Гунько и Ринату Дасаеву. Но в футболе часто так случается. При ничейном результате могли и мы пропустить… В любом случае мы победили. Значит, ребята наши были достойны этого, футбол их отблагодарил за это терпение. После игры я зашёл в раздевалку, увидел сидевших ребят, которые даже не могут встать, пойти в душ… Именно так выгрызаются победы, на характере.



Если говорить по игре, то первый тайм получился немного сумбурным. Во втором тайме произвели замены, сделали две поправки и провели его на хорошем уровне. Увеличились скорости, появилась мысль в действиях. Первый гол мы забили в стиле, не свойственном нам, после аута. Затем пропустили красивейший, на мой взгляд, гол со стороны «спартаковской молодёжи. Им это свойственно делать. В итоге сказался стандарт, который замкнул Саша Новиков. Если подвести итоги, то очень рад, что мы добились этих трёх очков, эта победа даёт нам право быть первыми, уходя на зимний перерыв. С другой стороны, в какой-то степени сочувствую «Спартаку», эта команда мне небезразлична», — цитирует тренера сайт клуба.

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