Димидко: «СКА-Хабаровск» опыта не хватает и какой-то тактической зрелости

Капитан «СКА-Хабаровск» Александр Димидко прокомментировал домашнее поражение от ЦСКА (2:4) в матче 17-го тура российской Премьер-Лиги.

«Опыта не хватает и какой-то, может быть, тактической зрелости, грамотности. Вроде сравняли счёт, надо как-то организованнее закрыться, уметь выжимать результат. Вроде сделали счет 2:2, надо закрыться, а мы пропускаем гол, причём обидный. Вся команда расстроена.

Спасибо болельщикам, что в такую холодную погоду пришли, поддержали. А мы будем работать, ничего не остаётся», — сказал игрок.