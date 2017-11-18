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Димидко: «СКА-Хабаровск» опыта не хватает и какой-то тактической зрелости

Футбол

Капитан «СКА-Хабаровск» Александр Димидко прокомментировал домашнее поражение от ЦСКА (2:4) в матче 17-го тура российской Премьер-Лиги.

«Опыта не хватает и какой-то, может быть, тактической зрелости, грамотности. Вроде сравняли счёт, надо как-то организованнее закрыться, уметь выжимать результат. Вроде сделали счет 2:2, надо закрыться, а мы пропускаем гол, причём обидный. Вся команда расстроена.

Спасибо болельщикам, что в такую холодную погоду пришли, поддержали. А мы будем работать, ничего не остаётся», — сказал игрок.

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Источник: Официальный сайт ФК "СКА-Хабаровск" Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА СКА-Хабаровск Александр Димидко
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