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Венгер: Озил заслужил овации, потому что добавил при игре в защите

Футбол

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу над «Тоттенхэм Хотспур» в матче 12-го тура АПЛ. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

«В дерби настойчивость всегда играет определённую роль. У нас она была. Кроме того, мы не теряли оборонительного фокуса в течение всех 90 минут. Нам повезло, что Алексис Санчес не играл во время международного перерыва, а Александр Лаказетт провёл только одну игру.

Месут Озил заслужил овации, потому что он добавил при игре в защите. Он не специалист в этом, но Месут может это делать, потому что он умный игрок», — цитирует тренера Sky Sports.

«Арсенал» победил «Тоттенхэм Хотспур» в дерби Северного Лондона
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Арсенал Лондон Тоттенхэм Хотспур Александр Ляказетт Алексис Санчес Арсен Венгер Месут Озил
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