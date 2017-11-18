Венгер: Озил заслужил овации, потому что добавил при игре в защите

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу над «Тоттенхэм Хотспур» в матче 12-го тура АПЛ. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

«В дерби настойчивость всегда играет определённую роль. У нас она была. Кроме того, мы не теряли оборонительного фокуса в течение всех 90 минут. Нам повезло, что Алексис Санчес не играл во время международного перерыва, а Александр Лаказетт провёл только одну игру.



Месут Озил заслужил овации, потому что он добавил при игре в защите. Он не специалист в этом, но Месут может это делать, потому что он умный игрок», — цитирует тренера Sky Sports.