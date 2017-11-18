100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Арсенал» победил «Тоттенхэм Хотспур» в дерби Северного Лондона

Футбол

«Арсенал» победил «Тоттенхэм Хотспур» в матче 12-го тура АПЛ. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

На 36-й минуте Месут Озил вырезал подачу в штрафную, Шкодран Мустафи выпрыгнул выше всех и пробил головой в верхний угол — мяч от штанги влетел в ворота «Тоттенхэма». Пять минут спустя Александр Ляказетт вошёл в штрафную и прострелил во вратарскую, Алексис Санчес принял мяч и с двух метров вколотил его под перекладину.

«Арсенал» с 22 очками занимает пятое место в таблице. «Тоттенхэм Хотспур» (23) — третий.

Англия - Премьер-лига. 12-й тур
18 ноября 2017, суббота. 15:30 МСК
Арсенал
Лондон
2 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 – Мустафи – 36, 2:0 – Санчес – 41
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Тоттенхэм Хотспур
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент