«Арсенал» победил «Тоттенхэм Хотспур» в дерби Северного Лондона

«Арсенал» победил «Тоттенхэм Хотспур» в матче 12-го тура АПЛ. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

На 36-й минуте Месут Озил вырезал подачу в штрафную, Шкодран Мустафи выпрыгнул выше всех и пробил головой в верхний угол — мяч от штанги влетел в ворота «Тоттенхэма». Пять минут спустя Александр Ляказетт вошёл в штрафную и прострелил во вратарскую, Алексис Санчес принял мяч и с двух метров вколотил его под перекладину.

«Арсенал» с 22 очками занимает пятое место в таблице. «Тоттенхэм Хотспур» (23) — третий.