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«Спартак» разгромил «Краснодар» и вышел на четвёртое место в РФПЛ

Футбол

«Спартак» выиграл у «Краснодара» в матче 17-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

На восьмой минуте Дмитрий Комбаров догнал мяч у лицевой и навесил на набежавшего Луиса Адриано, который в касание метров с десяти мощно пробил мимо Андрея Синицына. На исходе получаса игры Адриано рванул по флангу и доставил мяч в штрафную, Зе Луиш классно убрал защитника и пробил точно в угол.

На 86-й минуте Квинси Промес вошёл в штрафную и прострелил на дальнюю штангу, откуда Адриано без помех оформил дубль. Две минуты спустя краснодарцы разыграли мяч накоротке перед чужой штрафной, Маурисио Перейра отдал на Виктора Классона, который чётко пробил в дальний угол.

На 90-й минуте Зе Луиш длинной передачей из глубины разрезал оборону хозяев, Промес убежал один на один и уверенно реализовал свой шанс.

«Спартак» с 28 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице РФПЛ. «Краснодар» (27 баллов) — пятый.

Россия - Премьер-Лига. 17-й тур
18 ноября 2017, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
1 : 4
Спартак М
Москва
0:1 – Адриано – 8, 0:2 – Зе Луиш – 28, 0:3 – Адриано – 86, 1:3 – Классон – 88, 1:4 – Промес – 90
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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