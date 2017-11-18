Озил: мне действительно очень нравится играть с Ляказеттом и Санчесом

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил прокомментировал победу над «Тоттенхэм Хотспур» в матче 12-го тура АПЛ. Немец отдал голевую передачу на своего соотечественника Шкодрана Мустафи, который открыл счёт во встрече.

«На поле я думаю только о команде и о том, чтобы помочь ей. Сегодня мы стремились сделать всё возможное и верили в себя.

Мне действительно очень нравится играть с Ляказеттом и Санчесом. Они очень опасны в атаке. Сегодня Алексис показал свой уровень, я рад за него.

Конечно, мы счастливы. И фанаты тоже довольны. Наша защита более стабильна и компактна с Мустафи в составе», — сказал Озил.