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Озил: мне действительно очень нравится играть с Ляказеттом и Санчесом

Футбол

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил прокомментировал победу над «Тоттенхэм Хотспур» в матче 12-го тура АПЛ. Немец отдал голевую передачу на своего соотечественника Шкодрана Мустафи, который открыл счёт во встрече.

«На поле я думаю только о команде и о том, чтобы помочь ей. Сегодня мы стремились сделать всё возможное и верили в себя.

Мне действительно очень нравится играть с Ляказеттом и Санчесом. Они очень опасны в атаке. Сегодня Алексис показал свой уровень, я рад за него.

Конечно, мы счастливы. И фанаты тоже довольны. Наша защита более стабильна и компактна с Мустафи в составе», — сказал Озил.

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Источник: BBC Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Тоттенхэм Хотспур Александр Ляказетт Алексис Санчес Месут Озил Шкодран Мустафи
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