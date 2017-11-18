Вартапетов: у Ещенко возможна перегрузочная реакция коленного сустава

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о состоянии полузащитника Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко, которые были заменены в матче 17-го тура РФПЛ с «Краснодаром». Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
«Глушаков — сильный ушиб голени. У Ещенко возможна перегрузочная реакция коленного сустава.
Окончательного диагноза нет. Пока прогнозов не будем делать. У Глушакова, надеюсь, не критично», — передает слова Вартапетова корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
«Спартак» разгромил «Краснодар» и вышел на четвёртое место в РФПЛ