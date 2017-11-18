Промес: Зобнин вернулся так, как будто и не было этой паузы

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче 17-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

«Если вы посмотрите на счёт, то да, может показаться, что было легко. Но игры против «Краснодара» никогда не бывают простыми. Мы старались выиграть и забили четыре. Если в Лиге чемпионов мы выиграем — 1:0, это тоже будет хорошо. Счёт не важен, главное — победа. Конечно, если ты побеждаешь с крупным счётом, то это намного лучше. Сегодня была очень важная для нас игра, чтобы подняться в турнирной таблице. Думаю, мы хорошо поработали. Теперь мы достаточно уверены в себе перед матчем с «Марибором». Мы двигаемся от матча к матчу».

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин впервые появился на поле в официальном матче после серьёзной травмы, из-за которой он не выходил на поле с начала июня этого года.

«Возвращение Романа Зобнина крайне важно! Он отличный футболист. Вы видели сами, что он вернулся так, как будто и не было этой паузы», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.