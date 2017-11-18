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«Барселона» переиграла «Леганес» благодарю дублю Луиса Суареса

Футбол

«Барселона» одержала победу над «Леганесом» в матче 12-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» и завершилась со счётом 2:0 в пользу сине-гранатовых.

На 28-й минуте Луис Суарес вывел каталонскую команду вперёд, а в середине второго тайма оформил дубль, закрепивший победу гостей.

«Барселона» набрала 34 очка и занимает первое место в таблице Примеры, опережая сыгравшую на матч меньше «Валенсию» на семь очков, а «Реал» и «Атлетико» — на 11. «Леганес» (17) — 9-й.

Испания - Примера. 12-й тур
18 ноября 2017, суббота. 18:15 МСК
Леганес
Леганес
0 : 3
Барселона
Барселона
0:1 – Суарес – 28, 0:2 – Суарес – 60, 0:3 – Паулиньо – 90
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Леганес ФК Барселона Луис Суарес
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