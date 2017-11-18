«Барселона» переиграла «Леганес» благодарю дублю Луиса Суареса

«Барселона» одержала победу над «Леганесом» в матче 12-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» и завершилась со счётом 2:0 в пользу сине-гранатовых.

На 28-й минуте Луис Суарес вывел каталонскую команду вперёд, а в середине второго тайма оформил дубль, закрепивший победу гостей.

«Барселона» набрала 34 очка и занимает первое место в таблице Примеры, опережая сыгравшую на матч меньше «Валенсию» на семь очков, а «Реал» и «Атлетико» — на 11. «Леганес» (17) — 9-й.