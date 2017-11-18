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Тульский «Арсенал» и «Рубин» сыграли вничью

Футбол

Тульский «Арсенал» и «Рубин» сыграли вничью в матче 17-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счетом 0:0. Гости не смогли победить в четвертом матче турнира подряд.

Казанцы лучше действовали в первые 45 минут, но не реализовали несколько хороших моментов. После перерыва гости продолжили владеть территориальным преимуществом, но голов зрители так и не увидели.

Тульский «Арсенал» с 24 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РФПЛ. «Рубин» (20 баллов) — 10-й.

Россия - Премьер-Лига. 17-й тур
18 ноября 2017, суббота. 19:00 МСК
Арсенал
Тула
0 : 0
Рубин
Казань
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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