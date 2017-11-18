«Рома» выиграла у «Лацио» в римском дерби

«Рома» выиграла у «Лацио» в матче 13-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

На 49-й минуте Александар Коларов ворвался на край штрафной «орлов» и упал на газон в борьбе с Баштушем, а Диего Перотти очень уверенно реализовал пенальти, нанеся сильный удар в правый угол. Четыре минуты спустя Раджа Найнгголан получил мяч перед чужой штрафной и здорово пробил в левый нижний угол.

В середине второго тайма Костас Манолас подыграл себе рукой, прерывая опасную подачу Нани. Арбитр назначил угловой, после чего отправился смотреть видеоповтор и решил поставить пенальти. Чиро Иммобиле уверенно забил с 11-метровой отметки ударом в левый нижний угол.

«Рома» с 30 очками занимает четвертое место в таблице. «Лацио» (28) — пятый.