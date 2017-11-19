Шалимов: наверное, Мамаев не сможет помочь «Краснодару» до зимней паузы

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вряд ли сыграет в трех оставшихся матчах до зимней паузы в РФПЛ. Об этом на пресс-конференции после домашнего матча 17-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:4) сообщил главный тренер «быков» Игорь Шалимов.



«У него надрыв, наверное, на эти три игры он и выбыл», — передаёт слова тренера „Краснодара“ корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.



До зимней паузы в Премьер-Лиге у Краснодара» запланированы две гостевые встречи с «Амкаром» и «Уралом», а также домашний матч с «Ахматом».

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