Зидан: «Реал» продолжит сражаться, сегодня нам не удалось забить, но голы придут

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничейный результат мадридского дерби с «Атлетико» (0:0) в 12-м туре Примеры, а также поделился мнением о чемпионской гонке в Испании. «Барселона» опережает действующих чемпионов уже на 10 очков.



«Сегодня нам не хватило гола, но не думаю, что я должен кого-либо упрекать. В целом мы показали неплохую игру. Мне жаль футболистов, они заслуживали большего. Сегодня не удалось забить, но голы придут, нужно оставаться в позитивном настрое.



Что касается борьбы за титул, я не вижу проблем. Впереди много матчей, в которых будет разыграно большое количество очков. Ситуация может измениться, ведь «Барселона» не всегда будет забивать, но и мы должны подниматься в таблице. В футболе всё очень быстро меняется, мы продолжим сражаться и пытаться преодолеть отставание в десять очков. Конечно, это будет сложно, ведь мы не сделали того, что должны были сделать, но и наши соперники ещё будут терять очки», — цитирует специалиста Marca.

«Реал» впервые при Зидане не смог забить в выездном матче чемпионата Испании