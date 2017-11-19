«Реал» впервые при Зидане не смог забить в выездном матче чемпионата Испании

«Атлетико» и «Реал» сыграли вничью в матче 12-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счетом 0:0.



«Реал» впервые не смог забить в выездном матче чемпионата Испании под руководством Зинедина Зидана (35 игр). Француз возглавил мадридцев в 2016 году.

Нулевая ничья в мадридском дерби в рамках Примеры зафиксирована впервые с мая 2005 года. На стадионе «Атлетико» команды обошлись без голов впервые с октября 1993 года.

«Реал», набрав 24 очка, занимает третье место в турнирной таблице, отставая от «Барселоны» на 10 очков, а от «Валенсии» — на три балла. При этом у «летучих мышей» есть игра в запасе.