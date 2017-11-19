Бенитес: в матче с «МЮ» «Ньюкасл» полчаса отлично играл против топ-футболистов

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес прокомментировал поражение своей команды в матче с «Манчестер Юнайтед» (1:4) в 12-м туре АПЛ. Несмотря на болезненное поражение, испанский специалист нашёл слова поддержки для своих футболистов.



«Я горжусь своими игроками, мы знали, что матч получится сложным. Ключевую роль сыграли первый и особенной второй пропущенные голы. После того, как мы пропустили третий мяч, начали больше рисковать, и в конце концов получили четвёртый.



Было сложно сохранять уверенность в своих силах, понимая, что нам не победить. Но реальность такова, что в течение 30 минут мы отлично играли против топ-футболистов», — цитирует Бенитеса ВВС.



К слову, «Манчестер Юнайтед» продлил свою беспроигрышную серию на поле «Олд Траффорд» до 38 матчей, что стало рекордом клуба.

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