«Краснодар» проиграл с крупным счётом впервые за 20 месяцев

Накануне «Краснодар» на своём поле уступил «Спартаку» со счётом 1:4 в домашнем матче 17-го тура РФПЛ. «Краснодар» потерпел девятое крупное поражение за всё время своего выступления в российской Премьер-Лиге, первое – во всех турнирах нынешнего сезона. Этот крупный проигрыш стал первым для команды за всё время, когда её возглавляет Игорь Шалимов.

Последний раз с разницей в три мяча чёрно-зелёные проиграли один год и без малого девять месяцев назад, 26 февраля 2016 года, когда в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы уступили пражской «Спарте» со счётом 0:3. А четыре мяча в свои ворота «быки» последний раз получили почти три года назад – 6 декабря 2014 года они потерпели поражение 0:4 в Санкт-Петербурге от «Зенита», причём это было их предыдущее крупное фиаско в чемпионате России.

Первый гол в матче, автором которого оказался спартаковец Луис Адриано, стал для «Краснодара» 100-м, пропущенным в домашних матчах РФПЛ.